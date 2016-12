So trauern die "Star Wars"-Legenden um Carrie Fisher

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27. Dezember 2016

Dreharbeiten abgeschlossen Carrie Fisher wird in Star Wars VIII zu sehen sein

Trauer um "Prinzessin Leia" Herzversagen: Carrie Fisher ist tot

"Keine Worte", twittert etwa Mark Hamill, der in den "Krieg der Sterne"-Abenteuern Luke Skywalker, den Bruder von Fishers Prinzessin Leia, verkörpert. "Am Boden zerstört" fügt er noch per Hashtag hinzu."Ein paar Worte" findet Hamill aber schließlich doch und ehrt die Frau, "die uns kollektiv den Atem raubte": "Ich bin dankbar für das Lachen, die Weisheit, die Güte und sogar den bengelhaften, selbstverliebten Blödsinn, den mir mein All-Zwilling über die Jahre hinweg zuteil werden ließ. Danke Carrie. Ich liebe dich."Auch Billy Dee Williams, der als Lando Calrissian an Fishers Seite gegen das Imperium kämpfte, zeigt sich auf Twitter erschüttert. "Zutiefst traurig über die Nachricht von Carries Tod. Sie war eine enge Freundin, die ich sehr respektiert und bewundert habe. Die Macht ist heute dunkel."Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew schreibt: "Es gibt keine Worte für diesen Verlust. Carrie war das strahlendste Licht in jedem Raum, den sie betrat. Ich werde sie unglaublich vermissen.""Ich dachte, ich hätte das unter dem [Weihnachts] Baum, was ich wollte. Hatte ich nicht. Trotz so vieler Gedanken und Gebete von so vielen. Ich bin sehr, sehr traurig", verkündete C-3PO-Darsteller Anthony Daniels J.J. Abrams , Regisseur von "Episode VII: Das Erwachen der Macht" twitterte eine handgeschriebene Nachricht: "Man musste Carrie Fisher nicht treffen, um ihre Kraft zu verstehen. Sie war so brillant, taff und schön, so einprägsam und witzig, wie man sich nur vorstellen kann. Es ist unfair, sie zu verlieren. Wir hatten Glück, überhaupt mit ihr gesegnet zu sein."Auch "Star Trek"-Legende William Shatner trauert via Twitter um Carrie Fisher: "Es stimmt mich zutiefst traurig, von Carrie Fishers Tod zu hören. Ich werde ihre neckischen Bemerkungen vermissen. Eine wunderbares Talent und Licht wurde ausgelöscht."Fishers Co-Star Harrison Ford , mit dem die Schauspielerin laut ihrer jüngst veröffentlichten Memoiren eine Affäre am Set von "Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung" hatte, drückte seine Trauer in einem Interview mit "People" aus: "Carrie war einzigartig... brillant, originell. Lustig und emotional furchtlos. Sie hat ihr Leben mutig gelebt... Meine Gedanken sind bei ihrer Tochter Billie, ihrer Mutter Debbie, ihrem Bruder Todd und ihren vielen Freunden. Wir werden sie alle vermissen.""Star Wars"-Schöpfer George Lucas meldete sich per Statement zu Wort: "Carrie und ich waren die meiste Zeit unseres erwachsenen Lebens Freunde. Sie war extrem smart; eine talentierte Schauspielerin, Autorin und Comedienne mit einer farbenprächtigen Persönlichkeit, die jeder geliebt hat."