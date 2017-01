Das Netz rätselte Darum fehlte Sasha Obama beim Abschied ihres Vaters

Good-bye Mr. President! ??There will never be another one like you! ?? Barack Obama you are a King amongst Men. ??????????????????? Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 20:31 Uhr

Thank you! #ObamaFarewell Ein von Perez Hilton (@theperezhilton) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 19:16 Uhr

"Change only happens when ordinary people get involved, get engaged, and come together to demand it.” — #POTUS #ThankYou #ChangeCANHappen Ein von Usher (@usher) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 21:29 Uhr

In seiner letzten Rede gab sich Barack Obama engagiert, kämpferisch und sehr emotional. "Es war die größte Ehre meines Lebens, Euch zu dienen", sagte er und bedankte sich vor allem bei seiner Frau, der First Lady Michelle : "Du hast das Weiße Haus zu einem Platz für jedermann gemacht."Doch auch US-Promis, wie Madonna Ciara oder Jamie Foxx möchten dem 55-Jährigen mit lustigen, persönlichen und emotionalen Schnappschüssen noch einmal "Thank you and Goodbye" sagen.Bitte umblättern!