Jessica Simpson, Megan Fox & Co. Quiz: Erraten Sie die skurrilen Namen der Promi-Kids?

Jahresrückblick Diese Promis bekamen 2015 süßen Nachwuchs

Das große Quiz Wie gut kennen Sie die Namen der Promi-Kinder?

Einem Bericht von "TMZ" zufolge krachte Weston Cage mit seinem Chevy Camaro im kalifornischen San Fernando Valley gegen ein anderes Fahrzeug. Weston konferierte anschließend mit dem Lenker des Wagens, verließ den Unfallort jedoch vor dem Eintreffen der Polizei.Die Exekutivbeamten nahmen die Spur des Promi-Sohnes auf, konnten ihn jedoch nicht zum Anhalten bewegen. Während der Verfolgungsjagd räumte Weston Cage einige Briefkästen und ein Stoppschild ab, bevor er in einen Baum krachte. Vor dem Wrack seines Camaros wurden ihm die Handschellen angelegt.Zu den eben erwähnten Vergehen fängt sich Weston womöglich auch eine DUI-Strafe ein. Das Akronym steht für "Driving under the influence" und bezeichnet das Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Weston Cage hatte bis vor wenigen Jahren mit Alkoholproblemen gekämpft. Ob er sich betrunken ans Steuer gesetzt hat, wird ein Bluttest ans Licht bringen.