10 Kilo weniger Drew Barrymore zeigt sich erschlankt am roten Teppich

Radikaler Gewichtsverlust Kim Kardashian im Diätwahn

Nach 35 Kilo Verlust Melissa McCarthy: Der JoJo-Effekt schlägt zu

"Ich habe mich darin gesuhlt, dass ich mit irgendwelchen Tricks und Kniffen darum herum kam, mich außer in unkeuschen Momenten keuchend zu bewegen", gesteht Sonya.Doch dann habe ein Moment ihr bisheriges Leben als Couchpotato auf den Kopf gestellt: "Als ich in einer Umkleidekabine etwas vom Boden aufhob und mein Blick kopfüber, durch die gespreizten Beine, auf mein Spiegelbild fiel: meine nackte Kehrseite, gnadenlos erhellt durch grelles Neonlicht. Gruselig, wie eine Elefantenkuh ... Mir war klar, wollte ich weiterhin am Strand Bikini tragen, bestand hier dringender Handlungsbedarf".Heute zeigt die 43-Jährige wieder stolz ihren Körper und postet auch mal Bikini-Fotos aus dem Urlaub. Geholfen dabei habe der Moderatorin das Training mit ihrer Personaltrainerin Julia Klopp. "Ein Dreivierteljahr hat es gedauert. Dann hatte ich das Gefühl, die alte Frau ist wieder knackig", berichtet sie gegenüber "Bunte.de". Auch ihre Fans können ihren Körper mithilfe der DVD 'Total Body Workout mit Sonya Kraus' wieder in Form bringen. Der TV-Star verspricht: "Eine Viertelstunde quälen, aber es lohnt sich".