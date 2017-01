Sorge um Mischa Barton: In Klinik eingeliefert

Mischa Barton in New York, im Juli 2015.

Erschien nicht zum Dreh Mischa Barton: 180.000 Euro Strafe für's Schwänzen

Erneute Klage Mischa Barton bringt ihre Mutter vor Gericht

Mischa Barton soll sich im Garten ihres Hauses über den Zaun gelehnt und wirres Zeug von sich gegeben haben, u.a. soll sie gesagt haben, dass ihre Mutter eine Hexe sei und ihre Welt in Trümmern liegen würde. Daraufhin sei die Schauspielerin rückwärts vom Zaun gefallen und habe dabei "Oh mein Gott, es ist vorbei" gerufen. Ihre Nachbarn verständigten den Notruf, sie befürchteten einen Selbstmordversuch von Barton nach einer Überdosis.Es wäre nicht das erste Mal, dass Mischa Barton durch Drogenkonsum von sich Reden macht: Die Schauspielerin, die zwischen 2003 und 2006 "Marissa Cooper" in der Serie "O.C., California" mimte, wurde 2007 wegen Fahrens ohne Führerschein, Alkohol am Steuer und illegalen Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Schon 2009 musste sie gegen ihren Willen in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert werden.In letzter Zeit schien es allerdings so, als hätte sich die 31-Jährige erholt und wäre auf dem Weg der Besserung - und nun erneut die Schockmeldung.