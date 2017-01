Majerczyk wurde in dem Prozess vorgeworfen, sich durch einen großangelegten Phishing-Betrug illegal den Zugang zu mehr als 300 E-Mail-Accounts verschafft zu haben. Er schickte seinen Opfern E-Mails, die als Schreiben von Internet-Providern getarnt waren. So kam er in den Besitz von Zugangsdaten und Passwörtern.Dank dieser Informationen hatte er Zugriff auf Cloud-Accounts und E-Mail-Konten. Dort stahl er dann private Daten sowie zahlreiche Nacktfotos und -videos von Stars. Anklage und Verteidigung einigten sich nun auf einen 9-monatige Gefängnisstrafe.Zu den prominenten Opfern von des Hackers zählten unter anderem die Schauspielerinund das Supermodel Kate Upton . Lawrence nannte die Tat in einem Interview mit der Vanity Fair ein "Sex-Verbrechen".