Simon Helberg und seine Frau Jocelyn Towne (Foto: Photo Press Service)

Schauspieler Ashton Kutcher setzte mit seiner Rede bei der Preisverleihung ein Zeichen, als er nicht nur die Leute im Saal und vor dem Fernseher begrüßte, sondern auch all jene Personen, die in Flughäfen festgehalten werden, weil ihnen die Einreise nach Amerika versagt wird."Ihr seid ein Teil des Stoffes, aus dem wir sind, und wir lieben euch, und wir heißen euch willkommen", sagte der 38-Jährige und erntete dafür tosenden Applaus.Bereits Stunden zuvor zwitscherte der Actor auf seiner Twitter-Seite, dass auch seine Frau Mila Kunis einst als Flüchtling nach Amerika kam. Die Schauspielerin stammt ursprünglich aus der Ukraine. "Meine Frau kam in dieses Land mit einem Flüchtlingsvisum mitten im Kalten Krieg. Mein Blut kocht gerade", schrieb Kutcher."Wir waren nie eine Nation, die auf Angst gebaut wurde. Mitgefühl ist eine ethische Wurzel Amerikas. Unsere Unterschiede sind fundamental für unseren Bestand", schrieb der Schauspieler weiter.Auch seine Kollegin Julia Louis-Dreyfus (56) ergriff bei der Award-Verleihung das Wort, als sie ihren Preis in der Kategorie "beste weibliche Comedy-Performance" annahm. In der Dankesrede berichtet die 56-Jährige, dass ihr Vater vor der religiösen Verfolgung der Nazis aus Frankreich geflüchtet sei. "Ich bin ein amerikanischer Patriot, und ich liebe dieses Land. Weil ich dieses Land liebe, bin ich entsetzt über seine Makel - und dieser Einwanderungsbann ist ein Makel, und er ist unamerikanische." sagte sie."The Big Bang Theory"-Star Simon Helberg bezog gemeinsam mit seiner Frau Jocelyn Towne Stellung gegen Trump. Der Schauspieler lief mit einem Schild über den roten Teppich, auf dem "Flüchtlinge willkommen" stand. Sein Frau hatte sich "Lasst sie rein" auf der Brust geschrieben.