Stinksauer: Enissa Amani muss Amerika-Tour canceln

Noch als Baby, im Alter von einem Jahr, kam Enissa Amani aus dem Iran nach Deutschland. Mittlerweile besitzt sie den deutschen und den iranischen Pass. "Nun erfahre ich, dass genau diese Mehrstaatler-Situation mir für die USA zum Verhängnis wird. Ich kann also nicht einreisen, Herr Trump ? Ich und Millionen andere Menschen, weil sie uns als Gefahr einstufen?", schreibt sie via Facebook."Meine kleine Amerika Stand Up Tour im April, auf die ich so stolz war ist nun geplatzt, weil Sie beschlossen haben uns zur Gefahr zu erklären? Sch*** auf den Stand Up. Was ist mit der Menschlichkeit ? Millionen Iraner, Irakern, Libyer, Jemeniten Syrer, Somalier und Sudanesen und auch alle, die eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen sind also pauschal eine Gefahr? Sie machen uns zur Gefahr! Zur verbalen Gefahr."An Trump gerichtet wütet sie weiter: "Die Welt hat auch so schon mit genügend Sch** zu dealen. Kriege, Lobbyismus, Rassismus und immer noch Hunger und es war so schon schwer genug, Vertrauen in irgendeinen Politiker zu finden.Wir alle sehnen uns schmerzhaft nach politischen Figuren mit der Weisheit eines Ghandi, eines Martin Luther King, eines Mandelas, eines Lincoln oder eines Salah ad-Din und müssen uns jetzt mit Dir Affen rumschlagen - bitte, lass es einfach."