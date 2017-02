Susan Sarandon steht auch auf Frauen

Susan Sarandon bei der "The Meddler"-Premiere im April 2016 im Rahmen vom Tribeca Film Festival in New York.

Gegenüber "pridesource.com" erklärte Sarandon: "Ich bin offen. Meine sexuelle Orientierung ist noch zu haben, so könnte man es sagen."Trotzdem meint die Schauspielerin, dass sie zur Zeit nicht genügend Angebote von Männern (oder Frauen) erhalte, so sagt sie: "Naja, ich bin ein Serien-Monogame, also habe ich keine große Dating-Karriere. Ich heiratete Chris Sarandon, als ich 20 war und das ging für eine ganze Weile - alle meine Beziehungen waren so. Ich bin derzeit nicht inmitten vieler Angebote. Immer noch nicht! Ich weiß nicht, was los ist! Aber ich denke, damals in den 60ern war alles einfach viel offener."Vor etwa zwei Jahren trennte sich die Oscarpreisträgerin von Jonathan Bricklin. Seither ist Susan Sarandon solo. Vielleicht ändert sich das ja nun, nach diesem überraschenden Geständnis...