Model Taylor Hill bei den CFDA Fashion Awards (Foto: Red Carpet Pictures via ZUMAPRESS.com/www.viennareport.at)

Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Joan Smalls, Lily Donaldson, Izabel Goulart, Sui He, Devon Windsor, Georgia Fowler, Liu Wen, Bridget Malcolm, Kelly Gale, Cindy Bruna, Camille Rowe, Barbara Fialho, Maria Borges, Kate Grigorieva, Keke Lindgard, Lameka, Fox, Maggie Laine, Dilone Altagracia, Megan Williams, Leomie Anderson, Xiao Wen, Jourdana Phillips, Alanna Arrington, Daniela Braga, Sanne Vloet, Ming Xi, Valery Kaufman, Lais Oliveira, Flavia Lucini, Herieth Paul, Luma Grothe, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell, Taylor Hill, Rachel Hilbert, Grace Elizabeth and Zuri Tibby für "Victoria's Secret".

So erzählte sie der "Vogue": "Ich bin sehr neugierig auf das wahre Mode-Business. Und damit meine ich das wirkliche Geschäft. Eine der unglaublichen Möglichkeiten, die ich bekomme, ist, dass ich die Industrie von innen sehen darf. Ich achte immer auf jedes Detail und mache mir Notizen im Geiste. Je mehr ich sehe, desto mehr lerne ich. Und ich werde diese Ausbildung definitiv eines Tages nutzen".Erst vor kurzem hatte das-Model verraten, dass der Job eines Engels eine große Aufgabe für sie sei, da sie kein typisches Unterwäsche-Model sei: "Ich bin eher ein jungenhaftes Mädchen. Ich bin sehr streberhaft und liebe es zu lesen. Ich bin kein typisches Mädchen. Ein Engel zu sein, fordert einiges von mir ab. Ich stehe da oben in Unterwäsche, bin aber vom Typ eher ein Macho".Angesprochen auf ihre liebste Kollegin antwortet die Schönheit: " Behati Prinsloo . Sie ist verrückt. Ich liebe sie. Sie ist einfach laut und ungeschickt und lacht ganz viel. Bei unserem ersten Treffen fasste sie mir ins Gesicht und sagt 'Du bist so süß!' und ich sagte zu ihr 'Ich liebe dich!'".