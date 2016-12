Todd Fisher zeigt rührende Zeichnung von Schwester und Mutter

This is a beautiful love story to witness in my 58 years. I miss them both so much. Love is everlasting pic.twitter.com/AeIVGaGl9k — Todd Fisher (@tafish) 29. Dezember 2016

"Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die ich in meinen 58 Jahren miterleben durfte. Ich vermisse die beiden so sehr. Liebe währt ewig", schreibt Todd Fisher unter eine Zeichnung seiner beiden kürzlich verstorbenen, engsten Familienmitglieder, und teilte diese via Twitter.Das Bild stammt von Ricky LaChance und zeigt das Mutter-Tochter-Gespann Arm in Arm von hinten: Carrie Fisher wurde in ihrer berühmtesten Rolle als Prinzessin Leia gezeichnet, Debbie Reynolds wie Kathy Selden, jene Figur, die sie in "Singin' in the Rain" verkörperte.Laut dem 58-Jährigen seien die letzten Worte von Debbie Reynolds "Ich vermisse sie so sehr. Ich will bei Carrie sein" gewesen. Danach sei sie eingeschlafen.Während Reynolds laut offizieller Mitteilung an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist, kursieren im Netz Mutmaßungen über den wahren Grund: ihr gebrochenes Herz. Das "Broken-Heart-Syndrome" existiert tatsächlich und lässt sich wissenschaftlich erklären. Der Körper schüttet hohe Mengen Adrenalin aus, die das Herz belasten. Der Zustand kann wie bei einem Herzinfarkt tödlich enden. Patienten, die an dem "Gebrochenen-Herz-Syndrom" verstorben sind, leiden unter schwerer emotionaler Belastung, meist hervorgerufen durch ein negatives Erlebnis - unter anderem der plötzliche Tod eines Angehörigen.Um dem Wunsch von Mutter und Tochter nachzukommen, plane die Familie der beiden Schauspielerinnen ein gemeinsames Begräbnis. "Ich denke, das ist, was die beiden gewollt hätten", erzählte ein Familienmitglied dem US-Portal "TMZ". "Star Wars" -Star Carrie Fisher verstarb am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren an den Folgen eines schweren Herzinfarkts, den sie am 23.12. während eines Fluges von London nach Los Angeles erlitt . Ihre Mutter Debbie Reynolds verstarb nur einen Tag später, am 28. Dezember, nach einem Schlaganfall.