Unter den prominenten Trauergästen fanden sich unter anderem Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Gwyneth Paltrow und Meg Ryan. Die Feierlichkeiten wurden von Billie Lourd, der Tochter von Carrie Fisher in deren Haus in Los Angeles ausgerichtet.Laut People-Magazin nahmen rund 125 Personen an der Trauerfeier teil. Oscarpreisträgerin Meryl Streep soll Fishers Lieblingslied "Happy Days Are Here Again" gesungen habenm die anderen Trauernden stimmten dann mit ein.Das Anwesen wurde von Security-Mitarbeitern abgeriegelt, bei der Ankunft wurde jeder kontrolliert.