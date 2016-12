Trump-Tochter in Flugzeug angefeindet

Werbung bei politischem Auftritt Ivanka Trump sorgt mit Armreifen für Skandal

Wie die Fluggesellschaft "JetBlue" am Donnerstag mitteilte, mussten zwei Männer eine Maschine vor deren Start in New York verlassen, weil sie Ivanka Trump böse beleidigt hatten. Grund für die Verbalattacke war die umstrittene Politik ihres berühmten Vaters, Donald Trump. Einer der Männer habe gerufen: "Dein Vater ruiniert unser Land. Wieso ist sie an Bord des Fluges? Sie sollte einen Privatflug nehmen."Die Fluggesellschaft hat schnell reagiert und die beiden Männer und ihr Kind dazu aufgefordert, den Flieger zu verlassen. Die Angestellten von "JetBlue" hatten befürchtet, dass die Situation eskalieren könnte."TMZ"-Berichten zufolge, soll Ivanka Trump gemeinsam mit ihrem Mann Jared Kushner und den drei Kindern unterwegs gewesen sein. Sie hätten sich bemüht, die Verbalattacke zu ignorieren.