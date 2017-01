Überfall auf Kim Kardashian: Drei Männer angeklagt

Kim Kardashian im transparenten Oberteil in New York. (Foto: Photo Press Service)

Nachdem die Polizei am Montag (9.1.) 17 Menschen, darunter Kim Kardashians Chaffeur , festgenommen hatte und mittlerweile mehrere Personen wieder freilassen musste, werden die Kreise um die Haupttäter nun enger. Bisher gehen die Behörden weiter davon aus, dass es sich um einen Inside-Job handelte, die Täter demnach aus Kardashians Umfeld stammen oder mit ihrem Team in Kontakt standen.Ein 63-jähriger Verdächtiger namens Yunice A. wurde laut "Page Six" wegen bewaffneten Raubüberfalls in einer organisierten Bande, Entführung und krimineller Aktivitäten angeklagt. Zu seinen Komplizen sollen Florus H. und Marceau B. gehören, denen ähnliche Vergehen zur Last gelegt werden. Die Männer bleiben inhaftiert.Zudem wurde nun auch der Bruder von Kardashians Chauffeur vernommen, der für dieselbe Firma wie sein Verwandter arbeitete. Sechs weitere Personen sitzen derzeit noch in Haft und könnten heute ebenfalls noch angeklagt werden.Bei dem bewaffneten Raubüberfall im Oktober wurde Schmuck im Wert von rund 10 Millionen Dollar erbeutet.