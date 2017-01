US-Schauspielerin Mary Tyler Moore ist tot

Familienzuwachs Madonna will noch zwei Kinder aus Malawi adoptieren

Nacktfotos gestohlen "Star-Hacker" wurde zu neun Monaten Haft verurteilt

Molekulare Kosmetik Hailey Baldwin schwört auf Creme aus Eigenblut

Die 1936 in Brooklyn (New York) geborene US-Amerikanerin wurde in den 60ern und 70ern durch Sitcoms bekannt. Sie stand unter anderem in der "Dick Van Dyke Show" und der "Mary Tyler Moore Show" vor der Kamera.Für ihre Rolle als Hausfrau in "Eine ganz normale Familie" mit Robert Redford gewann Moore einen Golden Globe. Über die Todesursache war vorerst nichts bekannt.