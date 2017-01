Ist sie psychisch krank? Uma Thurmans Ex erhebt schwere Anschuldigungen

"Es ist eine wunderbare Sache, endlich damit abschließen zu können", sagte Uma Thurman nach der letzten Verhandlung am Manhattan Supreme Court in New York. Der Sorgerechtsstreit hatte als Schlammschlacht begonnen. Bussons Anwalt warf der Hollywood-Aktrice unter anderem Medikamenten- und Alkoholmissbrauch vor. Busson hingegen soll Töchterchen Luna laut Thurmans Angaben vernachlässigt haben - etwa um ein "Rolling Stones"-Konzert zu besuchen.Dass sich die beiden Ex-Partner in naher Zukunft versöhnen werden, scheint also wenig wahrscheinlich. Immerhin ist die Auseinandersetzung vor Gericht aber nun vom Tisch. Richter Justice Matthew Cooper appellierte an die Eltern, sich gut um Luna zu kümmern: "An diesem Punkt hat Luna alle Vorteile, die man im Leben haben kann. Sie hat zwei Eltern, die sie lieben, zwei Eltern, die sie überreichlich versorgen."