Arpad Busson und Uma Thurman bei der Verleihung des Nobelpreises in Oslo, 2007. (Foto: Reuters)

Filmprojekte wackeln Uma Thurman bei Reitunfall schwer verletzt

Hollywood bei der "amfAR"-Gala Cannes zeigt viel Haut für den guten Zweck

André Balazs wieder da Uma Thurman: Liebes-Comeback

Streit vor Gericht Uma Thurman: Ex will Sorgerecht

Interview im Vs. Magazine Uma Thurman sprach erstmals über Lover Quentin Tarantino

Als aktuelles Campari-Kalendergirl Uma Thurman beweist Mut zur Exotik

Eigentlich galt der Streit um das Sorgerecht für Tochter Luna zwischen Uma Thurman und Arpad Busson beigelegt. Doch offenbar galt nur Waffenstillstand.Am Freitag, den 13. Januar musste die Schauspielerin erneut vor ein Gericht in Manhattan erscheinen. Ihr Ex-Mann wirft ihr vor, psychisch krank zu sein, wie die "Daily Mail" berichtet.Angeblich habe Thurman ernsthafte Probleme, sei abhängig von Alkohol und Medikamenten. Die 46-Jährige soll Tabletten gegen Schlaflosigkeit, Depressionen und Angstzustände nehmen. Schwere Anschuldigungen, die zum erneuten Auslöser für einen Streit um Tochter Luna geführt haben. Arpad Busson findet, dass Uma das Wohl ihres gemeinsamen Kindes gefährde.Der 53-Jährige soll aber auch mit dem Schulplatz seiner Tochter unzufrieden sein. Ihre Mitschüler seien schmutzig und zerzaust.Thurman ließ all die Vorwürfe aber nicht auf sich sitzen und beschwerte sich, dass Arpad regelmäßig Treffen mit Luna absage. Die Aussagen wurden getrennt voneinander aufgenommen, denn eine Psychologin gab an, dass die beiden "eine giftige Beziehung" zueinander hätten und sich daher nicht im selben Raum aufhalten sollten.