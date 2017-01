Victoria Beckham am Flughafen in Los Angeles.

Bis auf die Nase Victoria Beckham und Schwester schauen aus wie Zwillinge

Seine erste Single ist da! Beckham-Spross Cruz singt Weihnachtslieder

Neuigkeiten auf Instagram Cruz Beckham startet bald als Sänger durch

"Home to Mama" Cruz Beckham covert Justin Bieber

Am Neujahrstag erhält die Designerin und ehemalige "Spice Girls"-Sängerin den Orden des "Officer of the Most Excellent Order of the British Empire" von Queen Elizabeth.FußballDavidbekam den Ritterschlag bereits 2003 verliehen und nun zieht seine Frau nach. Eine ritterliche Familie!