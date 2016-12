Von diesen Promis wollen die Meisten ein Sextape sehen

Nicht jugendfreier "Kurzfilm" Kylie Jenner lässt sich unter der Dusche filmen

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Rapper zahlte 250.000 Dollar Familienmitglied erpresste Kanye West mit Sextape

Auf der Pornoseite "Vivid.com" werden User dazu aufgerufen das prominente Pärchen, das sie am liebsten in einem Porno sehen würden, zu wählen.Überraschenderweise wird das Ranking auch 2016 zum wiederholten Male von Prinz William und seiner Gattin Herzogin Catherine (34) angeführt. Der Grund, warum sich so viele Fans ein Sextape des britischen Traumpaares wünschen, ist laut dem Boss der Website einfach: "Weil sie einfach heiß sind. Ihr fortwährende Romanze wird von jedem auf dem Planeten verehrt", erklärt Steven Hirsch gegenüber "WENN".Aber auch Williams Bruder, Prinz Harry , und dessen neue Freundin Meghan Markle sind in der Topliste zu finden. Auch, wenn sich die Wünsche der User wohl niemals erfüllen werden, ist das Ranking immerhin amüsant.