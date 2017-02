Wieder Sorge um Mischa Barton: Autounfall!

Psycho-Attacke durch GHB Mischa Barton: Drogen im Drink sorgten für Auszucker

Mit einem geliehenen Umzugswagen sei die 31-Jährige in ein Wohngebäude in Los Angeles geknallt, schreibt das Promiportal. Mischa Barton sei nach dem Crash völlig aufgelöst gewesen, da sich im Fahrzeug ihr ganzes Hab und Gut befunden habe."Oh mein Gott, es sieht so aus, als würde das ganze Ding gleich zusammenbrechen! Alles, was ich besitze, ist in diesem Umzugswagen! Was machen wir denn jetzt?", soll die Mimin laut "TMZ" direkt nach dem Unfall gerufen haben.Sie wollte nach ihrem Zusammenbruch Anfang Februar von West Hollywood in die Nähe des Sunset Strips umziehen. Verletzt wurde der einstige "O.C., California" -Star zum Glück nicht.