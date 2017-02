Careless Whisper bis Faith George Michael - Das waren seine größten Hits

Tribut für den Superstar Fans feierten große Party zu Ehren von George Michael

Mit Bob Geldof und Mariah Carey Elton John plant Ehrenkonzert für George Michael

Am Christtag George Michael mit 53 Jahren gestorben

Da die noch ausstehenden Ergebnisse von toxikologischen Tests nicht vor Ende Februar zu erwarten sind, wird der Leichnam von George Michael wohl erst im März zu Grabe getragen.Nach der Obduktion wurden die Tests in Auftrag gegeben. Eine ungenannte Quelle gab gegenüber britischen Medien an: "In ähnlichen Fällen dauerten die toxikologischen Tests rund acht Wochen, vielleicht auch etwas länger, also ist mit den Resultaten erst gegen Ende des Monats zu rechnen".Bislang gab es zur Todesursache keinerlei Updates.