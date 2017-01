Wolfgang Joop: Heimliche Hochzeit nach fast 40 Jahren

Alle ausgetrickst Margot Robbie hat heimlich geheiratet

Nach fast 40 Jahren Partnerschaft hatten sich der einstige GNTM -Juror und der 59-Jährige im kleinen Kreise das Ja-Wort gegeben.Gegenüber "Bunte" verrät der Mode-Schöpfer, dass die Hochzeit eher eine strategische Entscheidung gewesen sei: "Dieser Schritt hatte eher rationale Gründe. Mit der Romantik soll man vorsichtig umgehen im Alter." Die Trauung habe mit nur vier Gästen im Standesamt Potsdam stattgefunden und "weiße Tauben oder Schützen in Landestracht" seien Fehlanzeige gewesen, berichtet der 72-Jährige.Noch nicht einmal im Smoking sei der Mode-Fanatiker erschienen, sondern in "ganz gewöhnlicher Straßenkleidung" - sehr untypisch für den sonst so durchgestylten Designer.Das Paar lernte sich bei einer Fotoreise in Martinique kennen und ist bereits seit 1980 ein Paar. War es Liebe auf den ersten Blick? "Er war hochnäsig und pampig und rotzfrech. Das imponierte mir", so der Mode-Liebhaber in seiner Biografie über den ersten Eindruck von Ehemann Edwin. Liegt darin das Geheimnis einer fast 40 Jahre langen Liebesbeziehung?