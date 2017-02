Das Management des Künstlers sagte gegenüber bild.de : "Es ist letzte Woche passiert, wir und die Eltern stehen unter Schock." Die Nachricht von dem Tod des Kult-Youtubers hatte sich seit Montagabend über Facebook und Twitter verbreitet.Die genauen Umstände seines Todes sind unklar. Laut einem Bericht des Magazin "MingaCity" wurde er leblos auf U-Bahngleisen gefunden.Der türkischstämmige Songwriter arbeitete jahrelang in einem Dönerlokal, dann wurde er Werbetexter. Als er auch diesen Job an den Nagel hing, schrieb er seinen viralen Hit "Is Mir egal". Darin zählt er mit Akzent auf, was ihm alles egal ist: "Keine Arbeit - is mir egal. Keine Geld - is mir egal. Roboter mit Senf - ist mir egal..."Damit traf er offenbar den Nerv der Zeit, der Youtube-Hit wurde 16 Millionen Mal abgerufen.+++ Mehr Infos hier in Kürze +++