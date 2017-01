Model-Schwestern beweisen Talent Bella und Gigi Hadid rappen in sexy Dessous

"Sie ist nicht über The Weeknd hinweg. Sie liebt ihn noch immer", berichtete ein Bekannter der 20-Jährigen gegenüber "E! News". "Alles ist in Ordnung zwischen ihnen, aber sie ist verbittert über die Romanze mit Selena Gomez. Sie war nicht glücklich, als dieser ganze Gossip über The Weeknd und Selena losging. Selena mit ihrem Mann zu sehen, hat sie wirklich verletzt. Sie fühlt sich ihm noch immer verbunden."Erst vor wenigen Tagen hatte Bella Hadid beschlossen, der Sängerin nicht mehr auf "Instagram" zu folgen. Zuvor hatte die schöne Brünette Bilder veröffentlicht, auf denen sie und The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, sich küssen.Die Schnappschüsse der beiden Turteltauben entstanden vor dem italienischen Restaurant "Giorgio Baldi" in Santa Monica und machten bereits schnell die Runde in den sozialen Netzwerken.Über die Beziehung der beiden Stars verriet ein Insider: "Am Anfang wollten Selena und Abel ihre Beziehung geheim halten. Aber dann haben sie sich dazu entschlossen, dass es ihnen egal ist, ob jeder über sie Bescheid weiß."