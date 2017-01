Zoe Saldana bei der Premiere von "Live By Night" im CL Chinese Theater in Hollywood am 9. Jänner 2017 (Foto: www.photopress.at)

Zoe Saldana bei der Premiere von "Live By Night" im CL Chinese Theater in Hollywood am 9. Jänner 2017 (Foto: www.photopress.at)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen Donald Trump Stars unterstützen "Women's March On Washington"

Nach Meryl Streep George Clooney geht auf Donald Trump los

Nach Rede von Meryl Streep Donald Trump holt zum Gegenschlag aus

VIP-Bilder des Tages 16.01.2017: Skirennläuferin Lindsey Vonn teilt sich ihre Spaghetti mit Hündin Lucy wie in "Susi & Strolch". (Foto: Instagram / @lindseyvonn)

"Wir sind eingebildet und arrogant geworden, und wir haben die Leute auch bedrängt", äußert sich Saldana im Interview mit "AFP". "Wir haben versucht, einen Mann allein an den Pranger zu stellen, für all diese Dinge, die er falsch gemacht hat... und das hat einer großen Gruppe von Menschen in Amerika Mitgefühl eingeflößt, die ihn bedauert und an seine Versprechen geglaubt hat."Saldana selbst hatte sich gegen Anti-Immigrations-Politik und die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen stark gemacht. "Ich lerne mit Demut von [Trumps Sieg]", sagt sie jetzt und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: "Wenn wir die Leute dazu bringen, stark zu sein und sich selbst zu bilden und auf Gleichberechtigung zu beharren und jeden mit Respekt zu behandeln, kehren wir nicht in diese Zeiten zurück."Viele Hollywood-Stars wettern allerdings auch weiterhin gegen Donald Trump. Bei der Verleihung der Golden Globes am 8. Jänner rechnete etwa Meryl Streep mit dem künftigen US-Präsidenten ab