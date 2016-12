Mit 99 Jahren verstorben Zsa Zsa Gabor findet letzte Ruhe in Budapest

Am Freitag, den 30. Dezember war die "Church of the Good Shepherd" nicht wie erwartet voll. Angekündigt wurden 500 Gäste, die sich beim Trauergottesdienst von Schauspielerin und Hollywood-Ikone Zsa Zsa Gabor verabschieden werden."Schlechtes Timing", erklärt Witwer Prinz Frédéric von Anhalt US-Medienberichten zufolge die leeren Sitzbänke. Viele Freunde der Diva seien am Ende des Jahres verreist und die meisten habe Zsa Zsa mit ihren 99 Jahren überlebt. Das Herz der Hollywood-Diva hatte am 18. Dezember nach jahrelanger Krankheit aufgehört zu schlafen.Die von Prinz Frédérick angekündigten Promis sind zwar nicht zur Trauerfeier gekommen, dafür aber ein Paar Freunde, Mitglieder der Gay-Community, die adoptierten Söhne Marcus von Anhalt (50) und der in Ungnade gefallene Ferdinand von Anhalt (32)."Die Zeit zum Sterben war ungünstig. Die Gäste, die kommen sollten, sind im Urlaub, zum Skifahren oder in Acapulco am Wasser", sagte der Witwer gegenüber BILD. Dennoch wollte der 73-Jährige die Zeremonie abhalten. "Das bin ich ihr schuldig."Prinz Marcus von Anhalt kam mit roten Augen, Igelfrisur und Sonnenbrille. "Ich bin in Trauer. Erst mein Bruder Oliver, dann am nächsten Tag Zsa Zsa. Bei der Zsa Zsa war ja klar, dass sie bald sterben würde. Aber Oliver!", so der Adoptivprinz.Vor dem letztendlich tödlichen Motorrad-Unfall habe Prinz Marcus' Adoptivbruder Oliver noch ein Haus in Beverly Hills für ihn angeschaut. "Dann ist er den Mullholland Drive hoch, das ist wie bei uns die Schwarzwaldhochstraße. Da hat ihn ein Auto erwischt."Während des Trauergottesdienst erzählte der Witwer, wie er seine Frau kennengelernt habe: Als er nach Los Angeles gekommen sei, habe ihm sein PR-Team dazu angetrieben, sich mit einem Hollywood-Star ablichten zu lassen. Er habe einem Fotografen 5000 Dollar gezahlt, eine hübsche Hollywood-Lady zu finden und Zsa Zsa Gabor sei die erste gewesen. Das Foto schaffte es auf das Titelblatt einer deutschen Zeitung - die der Prinz in der Kirche in der Hand hielt.Vor dem Altar war ein Foto der Diva aufgestellt, das sie in einem knallroten Kleid zeigt, das tief blicken lässt. "Farewell My Love" (zu deutsch: "Lebewohl meine Liebe" war darauf zu lesen. Daneben stand die goldene Urne auf einem kleinen Tisch.Vor der Trauerfeier gab es wegen der Urne auch noch Ärger, denn von Anhalt sah es nicht ein, viel Geld für den Transport der Asche seiner Ehefrau zu zahlen. "Die Bestatter wollten von mir für die kurze Strecke 2000 Dollar haben. Das ist doch irre. Meine Frau hätte nicht gewollt, dass ich denen das Geld in den Rachen werfe", sagte der Adoptivprinz zur BILD-Zeitung. Daher befand sich die Urne in einer selbst mitgebrachten Louis Vuitton-Tasche.Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor wird nicht wie erwartet in Los Angeles begraben, sondern findet ihre letzte Ruhestätte in Budapest. "Es war immer der Wunsch meiner Frau, im Grab neben ihrem Vater bestattet zu werden", so der 73-Jährige.