Der Hollywood-Star wird in der ungarischen Hauptstadt neben seinem Vater beerdigt, der dort bereits seit 1962 begraben liegt. Weiter berichtete ihr Mann, seine Frau hatte bereits seit ihrem Autounfall im Jahr 2002 den Wunsch, wieder in ihr Geburtsland reisen zu können.Aus Angst, die Schauspielerin würde nicht wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehren, wurde dies jedoch von deren Tochter verhindert. Doch obwohl diese bereits im vergangenen Jahr starb, hatte es die 99-Jährige vor ihrem Tod nicht mehr in ihre Heimat geschafft.Nun soll ihr dieser Wunsch doch noch erfüllt werden, denn es kommt zu einer Rückkehr, so Frédéric von Anhalt. "Nun ist sie in einer Urne, aber das hält uns ja nicht davon ab, nach Budapest zu gehen".Der Witwer zeigt sich gegenüber der Presseagentur sicher, dass nicht allzu viele vertraute Gäste zur Trauerzeremonie erscheinen werden. "Meine Frau hat all ihre Freunde zu 90 Prozent überlebt, die sind fast alle schon gestorben." In ihrer Wahlheimat Los Angeles soll für die Hollywood-Legende lediglich eine Trauerfeier stattfinden.