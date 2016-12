Prinz Oliver von Anhalt Adoptivsohn von Zsa Zsa Gabor stirbt nach Unfall

Der 73-Jährige hatte nämlich behauptet, dass Promigrößen wie Kris Jenner, George HamiltonKathy Hilton, Carol Channing und Quincy Jones an der Beerdigung der Darstellerin teilnehmen würden. Doch wie Edward Lozzi, der frühere Publizist von Gabor, nun bekannt gab, soll das gar nicht stimmen.Im Gespräch mit der Zeitung "New York Post" wütete er: "Diese Beerdigung ist verlogen, verabscheuungswürdig und ein Zirkus."Laut Lozzi würde der Witwer nur versuchen, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen: "Er hat die Presse eingeladen, er hat ein Filmteam engagiert. Er hat der Pressemitteilung Nahrung gegeben, welche großen Stars kommen werden, damit er mehr Presse bekommt."Der Prinz wolle mit der Bestattungsfeier nur Geld herausschlagen. Ganz sicher würden daher wohl auch Fotos von dem Event in den Zeitungen veröffentlicht werden: "Das ist sein letztes Hurra, seine letzte Party, um möglichst viel Geld zu bekommen. Sie war seine goldene Gans."