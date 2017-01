Neujahrsvorsätze der Promis Silvia Schneider will eine Woche als Wikinger leben

Bond-Pose vor dem Westminster Palace Andreas Gabalier sendet "Liebesgrüße aus London"

Auftritt bei WWE in München Andreas Gabalier outet sich als Wrestling-Fan

Mittelmeerkreuzfahrt Andreas Gabalier sticht in See

"Massiver Wintereinbruch in der Ramsau am Dachstein....da kommst seit gestern aus dem Schneeschaufeln nicht mehr raus", kommentierte der 32-Jährige das Facebook-Selfie, das er vor wenigen Stunden auf seiner Social-Media-Seite veröffentlicht hat.Mit "Red Bull Racing"-Baseball-Cap, weißen Kopfhörern und grimmigem Gesicht blickt der Sänger in die Kamera. Begeistert scheint der "Hulapalu"-Interpret mit dem Wintereinbruch daher nicht gerade zu sein.In den letzten 24 Stunden sind in der Dachstein-Region stolze 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Laut aktuellem Wetterbericht soll der Schneefall aber erst am Nachmittag abklingen. Bis dahin heißt es für Andreas Gabalier: Schneeschaufeln!