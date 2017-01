500 PS Geländewagen aus OÖ Arnie kam mit elektrischer G-Klasse nach Kitz

Arnie verspricht: "I'll be back!" "Terminator"-Tipps für Bundeskanzler Kern

Das Zusammentreffen mit Franziskus hatte auch einen beruflichen Beigeschmack. Denn da Ken Hackett, bisheriger US-Botschafter am Heiligen Stuhl mit dem Ende der Amtszeit von Barack Obama dort seinen Hut nimmt, wird in katholischen US-Medien damit spekuliert, dass der "Terminator" sein Nachfolger sein könnte. Der 69-Jährige wurde von Freundin Heather Milligan begleitet.Schwarzenegger gilt als Katholik und soll größere Summen seines Vermögens an die Kirche gespendet haben.