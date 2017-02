Florian plauderte über seine Zukunftspläne, seine neue Single "High Class" und das Musik-Projekt mit Gina-Lisa Lohfink. Neben der neuen Single, steht bereits Florians neue Modelinie mit Streetwear und einer Dirndl-Kollektion in den Startlöchern.



Letztendlich weiß der Reality-TV-Star, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat - seinen Fans. "Liebe 'Heute'-Zuschauer, vielen Dank, dass Ihr mich so highclass-weit gebracht habt und für mich da seid. Alles habe ich Euch zu verdanken", so Florian Wess bei der Autogrammstunde.

Autogrammstunde mit Florian Wess Klicken Sie sich durch die Fotoshow! (Foto: Video3)