Der große Altersunterschied von stolzen 57 Jahren, der Cathy und Richard trennte, soll auch in Zukunft nicht unbedingt eine relevante Rolle spielen. "Mir ist das egal, wenn das jemand ist, der 40 oder 50 ist, und es passt, dann ist das okay. Wenn das jetzt jemand ist, der 20 ist, und der ist super, dann ist das auch okay", schließt sie aber auch eine Beziehung zu einem jüngeren Mann nicht aus.Nach wie vor zweitrangig sei auch das Aussehen ihres potentiellen Partners. "Mir ist sehr wichtig, dass der Mensch Charakter hat, dass er ehrlich ist, dass er familiär ist", zählt die Blondine andere Eigenschaften auf, die der Mann an ihrer Seite mitbringen muss. Außerdem hat ihre Tochter Leonie ebenfalls ein Mitspracherecht.Mit dem Kapitel Lugner hat sie mittlerweile so gut es geht abgeschlossen. "Wir haben alles miteinander geteilt und hatten wirklich sehr, sehr schöne Stunden miteinander. Nur leider hat es halt nicht ausgereicht", blickt sie auf ihre Zeit mit Richard zurück.