Deutscher Filmball: Richard Lugner kam mit Bambi

Foto mit AUA-Flugbegleiterinnen Richard Lugner sendet Urlaubsgrüße aus Kuba

I am ready to wear you! ? Ein von Crazy Cathy ? (@cathy.lugner) gepostetes Foto am 21. Jan 2017 um 10:29 Uhr

Wenn der Filmball in Bayern ruft, kommen die deutschen Stars und Sternchen in Scharen. Neben den Schauspielerinnen Uschi Glas und Veronica Ferres "Tatort" -Liebling Jan Josef Liefers und Filmstar Elyas M'Barek, ließ sich das Spektakel auch der Wiener Baulöwe Richard Lugner nicht entgehen. Ihn begleite seine einstige Freundin "Bambi" alias Nina Bruckner.Etwas unangenehm für Lugner dürfte wohl der Auftritt seiner Exfrau Cathy gewesen sein. Die 27-Jährige kam in Begleitung des Schönheitschirurgen Dr. Werner Mang zum Filmball. "Ich mag den Filmball sehr gerne", erklärte die Blondine im Interview mit "spot on news". Außerdem stellte sie klar: "Ich bin nicht hier, um über den Richard zu sprechen. Ich möchte den Abend genießen und einfach nur Spaß haben."Zwischen den Tischen von Richard Lugner und Bambi sowie Cathy und ihrem "langjährigen Freund" Werner Mang, soll allerdings genügend Platz gewesen sein, sodass sich die beiden ehemaligen Eheleute nicht über den Weg laufen mussten. Lugner ließ sich zuvor am Wiener Zuckerbäckerball schon mit seiner ehemaligen Freundin "Kolibri" aka Bahati Venus blicken. Auf den Jägerball am 30. Jänner wird ihn sein "Käfer" alias Sonja Schönanger begleiten - scheint so, als würde sich der Baulöwe mit seinen Verflossenen noch prächtig verstehen.