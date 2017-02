Ach du Schreck - Künstler Gottfried Helnwein hat seine Staatsbürgerschaft verloren (Foto: Andreas Tischler)

"Den heurigen Opernball werde ich mit großartigen Freunden aus internationaler Architektur, Kunst, Wirtschaft und Politik verbringen", freut sich Immobilien-Unternehmer Klemens Hallmann auf einen beschwingten Abend. Ergänzend fügt Hallmann hinzu: "Mir ist es ein Anliegen das einzigartige Flair meiner Heimatstadt Wien mit seinen Kunst- und Kulturschätzen, zu denen ich den Opernball ebenso zähle, meinen Freunden aus aller Welt näher zu bringen."Der französische Star-Architekt und Pritzker-Preisträger Jean Nouvel kommt auf Einladung Hallmanns gemeinsam mit seiner Frau zum Wiener Opernball. Bekannt ist Nouvel etwa für das 32-stöckige Hochhaus "Torre Agbar" in Barcelona, für die eleganten "Galeries Lafayette" in der Berliner Friedrichstraße oder das außergewöhnliche "Musée du quai Branly", das Museum für außereuropäische Kunst in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pariser Eiffelturm. Der Architekt realisierte monumentale Bauten auf der ganzen Welt - so auch in Wien: 2010 wurde das von Nouvel geplante Hotel am Wiener Donaukanal, mit grandiosem Blick über die Wiener Innenstadt und der bekannten Lichtdecke von Pipilotti Rist, fertiggestellt. Aktuell entwickelt der Franzose gemeinsamen mit Klemens Hallmann Wiens größtes Luxus-Penthouse im 1. Bezirk.Auch Gottfried Helnwein und seine Gattin Renate sind in die Hallmannsche Loge geladen. Die Herren kennen sich bereits seit Jahren, und der für seine hyper­realistischen Bilder berühmte Maler aus Österreich arbeitet derzeit wieder an einem musealen Kunstwerk, bei dem Klemens Hallmann selbst Model gestanden ist.Hallmanns langjähriger Freund Andrei Galbur, Moldawiens erster stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Europäische Integration, wird ebenfalls zu den Gästen zählen. Galbur begann, nach seinem Studium an der diplomati­schen Akademie in Wien, seine politische Karriere in der moldawischen Botschaft der österreichischen Hauptstadt. Nach langjähriger internationaler Erfahrung in diplomatischen und politischen Ämtern, gehört er nun seit Jänner 2016 dem Kabinett von Premierminister Pavel Filip an.Hallmanns Freundin Barbara Meier, Schauspielerin und internationales Top-Model, wird den Unternehmer auch heuer wieder zum Opernball begleiten. Die Outfit-Entscheidung ist noch nicht final getroffen, dementsprechend bleibt es spannend in welcher Robe Barbara Meier an diesem Abend über das Tanzparkett schweben wird."Ich freue mich schon sehr auch heuer wieder den Opernball zu besuchen. Das geschichtsträchtige Flair, der Dresscode - auf welcher Veranstaltung trägt Mann sonst noch Frack? - die grandiosen Auftritte der Opernsänger und Balletttänzerinnen sowie das glamouröse Ambiente der Wiener Staatsoper machen den Ball zu einer weltweit einzigartigen Veranstaltung", schwärmt Barbara Meier voller Vorfreude.