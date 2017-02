Ö3-"Frühstück bei mir" Das war Falcos letztes Interview vor seinem Tod

Locken-Dutt auf dem Kopf Herr Lugner, was soll das sein?

Vorfreude auf österreichische Küche Goldie Hawns Wünsche für Wien-Besuch

VIP-Bilder des Tages 20.02.2017: Supermodel Elsa Hosk zeigt ihren neuen Freund - eine Schildkröte. Zum Foto schreibt sie: "Mein neuer Freund, kurz bevor er mich angepinkelt hat!" (Foto: Instagram / @hoskelsa)

"Am Montag ist sie in London gelandet, weil sie wegen dem Jetlag einen Zwischenstopp einlegen wollte. Heute erwarte ich sie in Wien", freut sich der Ball-Stammgast schon auf seine Begleitung. "Früher war sie wirklich bildhübsch, und man muss sagen, dass sie noch immer gut aussieht. Klar, sonst hätt ich sie eh nicht ausgesucht", lacht Lugner beim Telefonat mit "Heute"."Sie scheint auch sehr menschlich zu sein. Sie will die Nummer von ihrem Fahrer haben, damit er nicht immer vor der Türe stehen muss, sondern sie ihn nur ruft, wenn sie ihn braucht. Finde ich sehr nett."