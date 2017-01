19. bis 22. Jänner im ORF Der TV-Fahrplan zum Kitzbühel-Wochenende

Bereits zum 77. Mal werfen sich die Alpinhelden die berüchtigte Streif hinunter und wedeln zum Abschluss am Sonntag den Ganslernhang hinunter. Das sportliche Großevent lockt jedes Jahr im Jänner tausende Fans nach Kitzbühel und lässt den 8.000-Seelen-Ort übergehen.Wie immer an vorderster Front mit dabei ist das Who-is-who der heimischen Prominenz. Von der wirtschaftlichen und politischen Elite sowieabwärts ist alles mit dabei, was Rang und Namen hat. Und die High Society will unterhalten werden.Los geht es am Freitagabend beim. Dort steigt die berühmte. Ab 20 Uhr trifft man dort auch heuer mit ziemlicher Sicherheit Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger. Ebenfalls gern gesehene Gäste von Hausherr Balthasar Hauser sind Ski-Legendeund Schauspielerin Uschi Glas.Zu späterer Stunde besucht man dann am besten dieim Kitzbüheler. Die elitäre Sause ist ebenfalls seit Jahren fixer Bestandteil des Weltcup-Wochenendes. Dort kann man mitüber Politik plaudern oder mit Bode Miller die Tücken der Streif diskutieren.Ausgeschlafen geht es am Samstag weiter. Nachdem die Profis über die Abfahrtsstrecke gefahren sind, dürfen sich die Promis im Rahmen derunter den wachsamen Augen der beiden Formel-1-Grandenundauch an der Streif versuchen.Um 19 Uhr trifft man sich zum Auftakt des Abends aufzur. Das Hauptgericht gibt es samt Fritattensuppe, Kaiserschmarren und Getränken zum Menüpreis von 205 Euro. Die Musikbegleitung der Gastgeberin ist im Preis ebenfalls enthalten.Wer sich statt der Hausmannskost lieber etwas Nobleres hinter die Kiemen schieben will, der ist iman der richtigen Adresse. Bei derwerden die edlen Krustentiere gemeinsam mit Champagner serviert.Ab 21 Uhr wird im großen Zelt im Zielgelände der Streif wild gefeiert. Bei dertrifft man auf Stammgäste wie Hansi Hinterseer und SchauspielerinEbenfalls ab 21 Uhr wird im Hotel Tenne zurgeladen. Das Event steigt heuer zum ersten Mal. Es ersetzt die. Auch hier darf zu recht mit erhöhter Promi-Dichte gerechnet werden. Im Vorjahr war Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow zu Gast.