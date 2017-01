Fotoshooting beim Training "Mister Austria"-Kandidaten mit smarten Sixpacks

Fitnesstempel im DC Tower Trainieren bei "John Harris" mit Ausblick

Die wächserne Kaiserin ist eine Leihgabe von Madame Tussauds Wien. Unter Beisein von John-Harris-Eigentümer Ernst Minar wurden am Dienstag von prominenten Club-Mitgliedern wieunddie ersten Selfies mit Sisi geschossen.Auf Facebook kann man mit Hilfe der Kaiserin sogar etwas gewinnen. Jeder Besucher von, hat die Chance auf eine Jahresmitgliedschaft im noblen Fitnessclub. Außerdem werden unter allen Teilnehmern noch Tageskarten von John Harris sowie von Madame Tussauds Wien verlost. Bis Mittwochabend residiert Sisi noch in den heiligen Hallen am Schillerplatz.