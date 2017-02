"Ich bin sehr wählerisch", so Marolt, und fügt frech hinzu: "Es gibt so viele schöne Männer. Die zu schönen langweilen mich aber meistens".Neben den optischen Ansprüchen, die Larissa an einen möglichen Partner stellt, ist auch ihr Beruf ein wahrer Beziehungskiller: "Es ist nicht einfach, den richtigen Partner zu finden, der genug Toleranz hat, denn ich bin ständig für Shows auf Reisen".Unlängst stand sie in der Wüste Namibias für die ProSieben-Survival-Show "Global Gladiators" vor der Kamera.