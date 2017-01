Life Ball 2017 steht unter dem Motto "Recognize the Danger"

Am Montag, den 09. Januar präsentierte Gery Keszler und das Life Ball-Team das neue Motto für den Life Ball 2017. Unter dem Titel "Recognize the Danger" wurde die "Life Bible 2017" vorgestellt, die den kreativen Leitfaden für das Event am 10. Juni vorgibt.

Präsentation Life Bible 2017 HC Haas mit Freundin (Foto: Moni Fellner)

Vorlage ist der Zeitgeist der 1920er- und 1930er-Jahre, in denen bedeutende Künstler wie der deutsche Maler Otto Dix selbstkritisch porträtierten. "Erkenne die Gefahr - und das in jedem Bereich, ob in der Gesundheit oder innerhalb der Gesellschaft. Öffnen wir die Augen und blicken wir der Gefahr ins Gesicht - nur so können wir rechtzeitig handeln - für unsere Gesellschaft, für unsere Gesundheit, für unsere Zukunft", so Gery Keszler. "Ich bin überzeugt die neue Life Bible wird massiv polarisieren. Die Aktualität der Life Bible ist beinahe schon erschreckend."Inspiriert wurde Gery Keszler bei der Generalprobe zum Life Ball 2011, als eine Demonstration im grauen Nieselregen am Rathaus vorbeizog, während die Life Ball Debütantinnen - als farbenfrohe Flamingos - verkleidet ihre Eröffnung probten. Der Kontrast zwischen den farbenfrohen Life Ball Freunden und den grauen, dunklen Demonstranten inspirierte Gery Keszler zu dieser Komposition der Sujets.Der Ball ist nach wie vor bunt. Die Life Ball-Kostüme sollten daher umso bunter ausfallen. Extravaganter Kopfschmuck sowie glamouröses Hairstyling und Make-up sind auf dem Fest gerne gesehen.Zur Präsentation am Monat haben sich zahlreiche prominente Gäste blicken gelassen, so unter anderem NR-Präsidentin Doris Bures, Bundesminister Thomas Drozda, Gemeinderätin Tanja Wehsely, Kathi Zechner, Conchita Wurst, Inge Prader und Markus Morianz, Lotte Tobisch, Sunnyi Melles, Maria Happel, der Historiker Oliver Rathkolb, Marika Lichter, Fadi Merza, Corinna Milborn, Doretta Carter, Alfons Haider, Verena Scheitz, Heidi Neururer, Thomas Morgenstern und viele mehr.