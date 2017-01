Promi-Opfer des Wintereinbruchs Andreas Gabalier versinkt in der Ramsau im Schnee

Designer Aviad Arik Herman entwarf zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums von "The Sound of Music" ein spektakuläres Kleid: "Letztes Jahr hat Amina Dagi mit meinem Conchita-Wurst-Outfit für Furore gesorgt, heuer wird Dajana beim Finale am 30.Jänner auf den Philippinen gebührend auffallen!" Als Shooting-Location wurde übrigens einer der Original-Drehorte des Films gewählt: Schloss Leopoldskron in Salzburg.