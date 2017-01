Philharmonikerball: Generalprobe Generalprobe mit Thomas Schäfer- Elmayer und Debütanten (Foto: Andreas Tischler)

Denn, nach ein paar Jahren Pause galt Donnerstagabend am Philharmonikerball im Wiener Musikverein wieder (wie am Opernball) strikte Frack-Pflicht. Ausrutscher gab es keine. Alle, darunter auch Star-Tenor Plácido Domingo, hielten sich an den Dresscode.Was gleich blieb? Das Kleid von Schauspielerin Sunnyi Melles. "Dieses Kleid ist einfach zeitlos", grinste sie im "Heute"-Talk, warum sie sich erneut für die schwarze Robe entschied, mit der sie letzte Jahr am Philharmonikerball tanzte.