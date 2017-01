Künstlerischer Leiter Daniel Serafin (Foto: Andreas Tischler)

Heuer erstmals unter der künstlerischen Leitung von Opernsänger Daniel Serafin: "Da ich seit Jahren auch in New York lebe, hat man mich gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen will. Ich habe nicht lange gezögert, diese spannende Herausforderung anzunehmen", verrät Serafin im Gespräch mit "Heute".Highlight: "Erstmalig in 62 Jahren (Anm.: Der Ball ist ein Jahr älter als der Wiener Opernball) wird ein österreichisches Orchester spielen. Wir erwarten Gäste aus der ganzen Welt und internationale Opernstars der Metropolitan Opera werden auftreten."