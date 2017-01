Philharmonikerball: Generalprobe Generalprobe mit Thomas Schäfer- Elmayer und Debütanten (Foto: Andreas Tischler)

Denn, nach ein paar Jahren Pause galt Donnerstagabend am Philharmonikerball im Wiener Musikverein wieder (wie am Opernball) strikte Frack-Pflicht. Ausrutscher gab es keine. Alle, darunter auch Star-Tenor Plácido Domingo, hielten sich an den Dresscode .Im Mittelpunkt der ausverkauften Feierlichkeiten stand heuer das 175-jährige Jubiläum der Philharmoniker.Was gleich blieb? Das Kleid von Schauspielerin Sunnyi Melles. "Dieses Kleid ist einfach zeitlos", grinste sie im "Heute"-Talk, warum sie sich erneut für die schwarze Robe entschied, mit der sie letzte Jahr am Philharmonikerball tanzte.Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur wurden gesichtet: etwa Star-Tenor Michael Schade, Dagmar Koller und Pianist Rudolf Buchbinder waren anwesend. Auch aus der Politik waren einige Gäste am Ball: Kunstminister Thomas Drozda (SPÖ) sowie der Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ). Und auch der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, schon länger nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet, kam mit seiner Gattin vorbei.Neo-Ball-Organisatorin Maria Großbauer empfing gemeinsam mit ihrem Ehemann Andreas Großbauer, dem Vorstand der Wiener Philharmoniker, die Gäste. Durch ihre neue Aufgabe habe sich aber wenig geändert, sagte sie: „Ich gehe seit etwa 20 Jahren auf den Ball, es ist sehr familiär."Am 4. März 1924 fand der Ball zum ersten Mal statt. Der Wiener Philharmonikerball wurde bereits 70 Mal im Wiener Musikverein veranstaltet. Nur 1991 wurde das Fest wegen des Golfkrieges abgesagt.