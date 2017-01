Alle Details zum Ball des Jahres Opernball 2017: Loge kostet bis zu 20.500 Euro

500 PS Geländewagen aus OÖ Arnie kam mit elektrischer G-Klasse nach Kitz

Star-Designer La Hong half Symphoniker in der U-Bahn attackiert

VIP-Bilder des Tages 22.01.2017: Model Lena Gercke postet einen Schnappschuss vom Eisstockschießen und fragt ihre Fans: "So ein schöner Tag heute, seid ihr auch draußen in der Kälte?" (Foto: Instagram / @lenagercke)

"Er hat uns durch die Vorstellung getragen", streuten jetzt Aida Garifullina und Juan Diego Flórez Altmeister Domingo nach der "Roméo et Juliette"-Vorstellung in der Wiener Staatsoper Rosen. Und wie kam’s beim Publikum an? Das war sichtlich hin und weg und belohnte die Künstler mit tosendem Schlussapplaus und Beifallsstürmen.