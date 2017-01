Richard Lugner: Gemeinsam mit "Käfer" am Jägerball

Vom Pech verfolgt Richard Lugner: Seine fünfte Ehe ist gescheitert

Viel Lärm um Ballkleid Richard Lugner: "Habe früher die Miete für Bahati gezahlt!"

Bis in die frühen Morgenstunden wurde beim ältesten Charity-Ball Österreich gefeiert und getanzt. Zahlreiche Promis, darunterMinister Sebastian Kurz , Gastronom Mario Plachutta, Society-Lady Dagmar Koller und Bauherr Richard Lugner , traten in Tracht auf's Tanzparkett.Der im November geschiedene Baulöwe erschien in Begleitung von Sonja "Käfer" Schönanger, mit der der 84-Jährige 2009 liiert war. "Wir wissen noch nicht, ob wir gemeinsam Kinder kriegen, aber heute ist sie meine Begleitung", wird der offensichtlich gut gelaunte Lugner von der "Presse" zitiert und weiter: "Beim Opernball komme ich nie aus meiner Loge hinaus, heute kann ich mich ganz entspannt bewegen." Seine Ball-Begleitung postete auch fleißig Schnappschüsse vom Event in der Hofburg.Seit sich der "Lugner City"-Inhaber von seiner Ehefrau Cathy scheiden ließ, wird er ständig in Begleitung seiner ehemaligen Geliebten gesichtet. So war Lugner schon mit Nina "Bambi" Bruckner am Deutschen Filmball und zuvor mit Bahati "Kolibri" Venus am Zuckerbäckerball. Fehlen demnach nur noch "Mausi", "Hasi" und "Katzi"...