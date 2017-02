"Ball der Bälle" Goldie Hawn kommt mit Richard Lugner zum Opernball

Viel Lärm um Ballkleid Richard Lugner: "Habe früher die Miete für Bahati gezahlt!"

"Davon weiß ich nicht. Die ist sich für nichts zu schade", sagte Lugner entnervt gegenüber der "Bunten" über die von Bahati "Kolibri" Venus aufgestellte Behauptung.Die 29-Jährige hatte in der deutschen Klatschpresse angegeben, dass Lugner seinen Ex-Frauen und -Freundinnen ein monatliches Schweigegeld bezahlen würde, um so zu verhindern, dass die in der Öffentlichkeit schlecht über ihn sprechen.Vor kurzem sah es noch so aus, als würden Kolibri und Lugner wieder zueinander finden. Der Baumeister nahm Venus als Begleitung mit auf den Zuckerbäckerball. Doch eine verspätete Überweisung der Spesen ließ diese Seifenblase gleich wieder platzen.