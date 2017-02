Vorfreude auf österreichische Küche Goldie Hawns Wünsche für Wien-Besuch

"Ball der Bälle" Goldie Hawn kommt mit Richard Lugner zum Opernball

Lugner hat die blonde Schauspielerin für den diesjährigen Opernball einfliegen lassen. Gemeinsam mit Ex-Gattin Mausi holte er die 71-Jährige direkt vom Flughafen ab.Hawn trug kurz nach dem transatlantischen Flug noch dicke Sonnenbrillen im Gesicht. Sie trug schwarze Jeans, dazu ein schlichtes Top. An den Füßen hatte sie warme Ugg-Boots und über ihrem rechten Arm war eine Pelzjacke gelegt. Sie war sich der frühlingshaften Temperaturen in Wien wohl nicht ganz bewusst.Nach einer kurzen Akklimatisierungsphase und dem ersten Kennenlernen scherzte sie bereits mit dem Baumeister.Am Mittwoch stehen mit der Pressekonferenz sowie der anschließenden Autogrammstunde in der Lugner City die ersten offiziellen Termine des Opernball-Aufenthaltes an.