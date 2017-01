"Ich spürte in einem Meter Tiefe einen höllischen Schmerz im Fuß und bin gleich hinaus aus dem Wasser", erinnert sich die Kärntnerin auf ihrer Facebook-Seite an die bangen Momente. Sofort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Dank der rechtzeitigen Behandlung gegen das Gift war die Gefahr rasch gebannt.Sie musste allerdings danach noch mehr als zehn Mal zur Nachbehandlung in die Notaufnahme. "Zum Glück hatte ich eine Reiseversicherung und wurde bestens betreut. Die Dreharbeiten sind allerdings ins Wasser gefallen", so die Mutter eines Sohnes weiter.Reiter ist durch ihre Rolle in dem Kinofilm "In drei Tagen bist du tot" sowie Auftritten in "Braunschlag", "SOKO Donau" und "SOKO Kitzbühel" bekannt.