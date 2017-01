VIP-Bilder des Tages 17.01.2017: Ashley Williams zeigt ihren Babybauch. Obwohl die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Victoria in der Sitvom "How I Met Your Mother" bekanntgeworden ist, erst vergangenes Jahr eine Fehlgeburt erlitten hat, ließ sie sich nicht unterkriegen. Im Frühjahr ist es so weit und ihr Sohn Gus bekommt einen kleinen Bruder! (Foto: imago stock&people (imago stock&people))

Wachsfigur im Fitnesstempel Kaiserin Sisi trainiert jetzt bei John Harris

Holla, die Waldfee Hartmann: Knackige Grüße aus Bali

Wiener Raimund Theater Zahmer "Wolverine" bei Musical "Schikaneder"

"Ja natürlich bin ich sportlich ehrgeizig", verriet die in den vergangenen Jahren stets top platzierte Vera Russwurm. Bei der extra aus Mallorca angereisten Sonja Kirchberger schaut’s hingegen ein bisserl anders aus: "Ich möchte lachen und unten gesund wieder ankommen", so die Mimin zu "Heute".Und wie wichtig ist die Platzierung? "Mir ist das so egal", lachte die 52-Jährige und gestand, dass sie kein "Gewinner-Gen" hat: "Davon hätte ich immer ein bisschen mehr gebraucht in meinem Leben."Beim Skirennen am 3. Februar auch mit dabei: Barbara Wussow ("Fahre grottenschlecht mit so viel Angst im Bauch") und Kabarettist Christoph Fälbl.