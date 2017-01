Revision Lohfink lässt Urteil im Vergewaltigungsprozess prüfen

Wess zählte in den vergangenen Jahren mit Vater Arnold und Onkel Oskar ("Botox Boys") bereits zum Stammgast auf dem Opernball. Heuer sollen die drei nun von Gina-Lisa Lohfink in die Staatsoper begleitet werden.Für Gina-Lisa ist der Opernball ebenfalls kein Neuland mehr. Im Jahr 2012 war sie neben Brigitte Nielson und Sir Roger Moore in der Loge vonzu Gast. Der Baumeister gibt seinen Stargast für den Ball der Bälle am 1. Februar bekannt.